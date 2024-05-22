نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة اليوم الأربعاء وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة بدءًا من الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اليوم الأربعاء يشهد طقسًا شديد الحرارة على معظم أنحاء البلاد، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية.

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 39 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه الموجة شديدة الحرارة ستستمر حتى غدًا الخميس، 23 مايو 2024.

موعد انخفاض درجات الحرارة

اعتبارًا من الجمعة والسبت، ستنكسر حدة هذه الموجة قليلًا مع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4-5 درجات، لتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين خلال الموجة الحارة

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- استخدام أغطية الرأس.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل، خاصة الماء.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الأربعاء في مناطق الجمهورية

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 39 درجة مئوية

- السواحل الشمالية: 35 درجة مئوية

- جنوب سيناء: 41 درجة مئوية

- شمال الصعيد: 42 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: 44 درجة مئوية