نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة بورسعيد..لينك الحصول عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، حيث تظهر بعد ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد، بعد أن انتهى أمس الثلاثاء رسميًا ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تقرر رسميًا أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكدت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد غدا سيكون في تمام الساعة التاسعة مساء.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد



وبمجرد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 في تمام التاسعة مساء، سوف يتم الإعلان رسميا عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد.

ويمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على فيس بوك اضغط هنا.

كما يمكن أيضا ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في بورسعيد من خلال الضغط هنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد بالدرجات



بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد، تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد بالدرجات.

حيث يظهر على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد، درجات كل طالب في جميع المواد الاساسية وغير الاساسية والمجموع الكلي في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024



تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 في باقي محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة تباعا، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كنترولات الشهادة الإعدادية.

ويتولى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024، كل محافظ في محافظته، وليس وزير التربية والتعليم مثلما يعتقد البعض.