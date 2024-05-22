مصدر رفيع المستوى: مصر تستغرب محاولات الإساءة لجهودها في وقف إطلاق النار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 02:25 مساءً - أعرب مصدر رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "القاهرة الإخبارية"، أن "بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة".

وأوضح أنه "من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة وتتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما نشر لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة".

وأكد المصدر رفيع المستوى أن "ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور".

وتابع: ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن جاءت نظرًا لخبرة وقدرة مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة.