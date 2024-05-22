أخبار مصرية

سامح شكري يقدم واجب العزاء للرئيس الإيراني والقائم بأعمال الخارجية الإيرانية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 02:26 مساءً -  

قدم سامح شكري وزير الخارجية واجب العزاء للرئيس محمد مخبر، رئيس السلطة التنفيذية المؤقت للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب ما نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

 

فيما قدم وزير الخارجية واجب العزاء للقائم بأعمال خارجية إيران "علي باقري" في حوار جانبي قبيل بدء مراسم العزاء.

 

ووصل وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، إلى طهران لتقديم واجب العزاء والمشاركة في مراسم العزاء الرسمي للرئيس الإيراني ووزير الخارجية، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

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وتوجه وزير الخارجية سامح شكرى صباح الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتمثيل مصر فى مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيرانى الراحل إبراهيم رئيسى، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية يوم الأحد الماضى إثر حادث أليم.

 

صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

 

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكرى سوف يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مراسم العزاء، مؤكداً تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق.

 

ولقى الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسى ووزير خارجيته ومرافقيهم مصرعهم فى حادث تحطم مروحية فى شمال غربى إيران يوم الأحد الماضى.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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