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أحمد جودة - القاهرة - برقم الجلوس.. كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني (الرابط والخطوات)، أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2023 / 2024، بمادة الهندسة، ويترقب الطلاب بعد انتهاء الامتحانات ظهور النتيجة خاصة وأن أعمال التصحيح كانت تتم يوميا بعد انتهاء الامتحانات.

يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الاعدادي عن خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في كافة محافظات الجمهورية، ومن المقرر الأعلان عنها فور الانتهاء من التصحيح.



موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024



وعلى الرغم من إتاحة الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 عبر البوابة الإلكترونية، إلا أن مديرية التربية والتعليم لم تعلن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، ولكن من المتوقع أن تعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، فور انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح والمراجعة عليها وتجميع الدرجات ونتائج الإدارات التعليمية بالعاصمة.

ويتم تحديد موعد لتقديم التظلمات على نتائج الطلاب في غضون 48 ساعة فقط من إعلان النتيجة بشكل رسمي حيث يمكن للطالب وولي أمره تقديم طلب بإعادة تصحيح ورقة إجابته في المادة التي يشك في درجاتها ويتم دفع الرسوم وتحديد موعد لإعادة التصحيح بحضور الطالب وولي أمره فقط.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالت الاعدادي برقم الجلوس



وتقدم بوابة “دوت الخليج” خلال السطور التالية 5 خطوات للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس، والموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة والتي جاءت بنحو:

1- يجب فتح موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي أو من خلال موقع نتيجة نت. (اضغط هنا)

2- الآن يجب اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

3- اختيار المحافظة التابع لها.

4- الخطوة التالية هي كتابة رقم الجلوس صحيح.

5- في نهاية الأمر يجب الضغط على زر بحث.

تساعد تلك الخطوات في الحصول على نتائج محافظة القاهرة بينما يجب الذهاب إلى موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة التابع لها.



وأدى 201372 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية) فى 8007 لجنة، من بينهم 190377 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة (96322 طالبا وطالبة)، و413 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و123 طالبًا وطالبة بالإعدادية الرياضية، و82 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و57 طالبًا وطالبة مكفوفين، و3048 طالبًا وطالبة دمج، كما تضم لجنة مستشفى 57357 (11) طالبًا وطالبة، والدولية طالبًا وطالبة.

وجاءت تعليمات تقدير درجات الامتحانات كالآتى:



_ الإطلاع المستمر على أداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل ما فى تصحيح فى إحدى الغرف آو أحد المظاريف يطلب من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه.

_ لايحوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح الإ فى الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسئولًا عن ذلك.

_ مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الإجابات الآخرى واعتماده من الموجه العام.

_ توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

_ التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالإسم وعلى المرايا خارج الورقة.

_ مراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة.

_ سرعة إرسال نتيجة العينة العشوائية قبل بداية عملية التقدير الشاملة على الرابط المرسل على الجروب.

_ فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك ولا تقدر ب(صفر) التقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

_ تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق).

_ على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول) إعداد إحصاء تقريبية بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عام للمادة كاملة.

_ ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024



أما عن توزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2024 الترم الأول فقد كان توزيع الدرجات كالتالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):