رابطة المحترفين تعلن فوز سام مرسى بجائزة أفضل لاعب فى تشامبيونشيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 03:32 مساءً - حصل النجم المصري سام مرسي لاعب إبسويتش تاون، على جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولي "تشامبيونشيب"، بعد قيادة فريقه للصعود إلي الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، عن تتويج المصري سام مرسي بجائزة أفضل لاعب في مسابقة تشامبيونشيب الموسم المنتهي، بتصويت الجمهور.

وقاد سام مرسي فريق إبسويتش تاون، للتأهل إلي الدوري الإنجليزي بعد موسمًا تاريخيًا في دوري تشامبيونشيب، حيث أنهي المسابقة مع فريقه وصافة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولي برصيد 96 نقطة ليصعد إلي البريميرليج برفقة ليستر سيتي المتصدر برصيد 97 نقطة.

بعد غياب 22 سنة، عاد فريق ايبسويتش تاون بقيادة سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية موسم قوي وكرنفالي اختتمه بانتصار حاسم على ضيفه هيدرسفيلد تاون.

ودخل سام مرسي التاريخ بعدما أصبح أول مصري يساهم في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي وهو يحمل شارة القيادة.

بدأت رحلة سام مع الفريق عندما انضم إليه في صيف عام 2021 بعد رحيله عن مديلسبره، ومن هنا أصبح من أهم أعمدة فريقه في الموسم الحالي، فهو رمانة الوسط واللاعب الذي خاض 90% من مباريات الفريق وكان يتم الاعتماد عليه في بناء الهجمات واستلام الكرة من خط الدفاع.