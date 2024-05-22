محمد الباز: مصر تحملت ما لا يتحمله بشر فى إدارة مفاوضات صفقة الرهائن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 03:32 مساءً - قال الكاتب الصحفى محمد الباز، إن مصر وضعت هدف واضح يتمثل فى وقف إطلاق النار وعدم الانزلاق بالمنطقة كلها فى مواجهة شاملة ستقضى على الأخضر واليابس والتخفيف عن الشعب الفلسطينى، ثم الوصول إلى حل لهذه القضية بالثوابت المصرية وهو الوصول إلى حل الدولتين.

رد "الباز"، فى مداخلة مع القاهرة الإخبارية، على الادعاءات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية بخصوص مفاوضات صفقة الرهائن، قائلا:" مصر تحملت ما لا يتحمله بشر فى إدارة هذه المفاوضات وبذلت جهدا كبيرا جدا خاصة انها كانت تعمل بتنسيق كامل مع الشركاء الدوليين، وهناك ترويج أكاذيب وادعاءات، متسائلا:" لماذا تم اللجوء إلى مصر من الأساس لتكون وسيط محايد ونزيه فى هذه المفاوضات؟.

أكد أن مصر تمتلك خبرة لإدارة هذه المفاوضات لمعرفتها الجيدة بالقضية، وثقلها الإقليمى الذى يجعلها ضامنة لتنفيذ أى اتفاق، مؤكدا أن مصر لم تعرض أن تكون وسيطا أو شريكا فى التفاوض ولكن ُطلب منها ذلك.

أضاف أن مصر صاحبة الرؤية الشاملة الوحيدة لحل هذه المشكلة، حيث تم بلورتها أكثر من مرة وعرضت على الأطراف وكانت مصر تنتظر رد تلك الأطراف.