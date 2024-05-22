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وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يهنئ رجال القلعة البيضاء بكأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، التهنئة للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي وباقي أعضاء المجلس للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024 م.

وكان يرافقه إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك المصري توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه  بعد فوزه 1-صفر على ضيفه نهضة بركان، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته 2-1 ذهابًا في المغرب، ولقد سبق وفاز بالبطولة في المرة الأولى عام 2019.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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