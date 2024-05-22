نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات في برنامج الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجلس الوزراء يعتمد تعديلات جديدة في قواعد التخصيص للوحدات السكنية

في خطوة تهدف إلى تحسين دورة عمل برنامج الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»، وضمان تسهيل الوصول إلى المساكن اللائقة للمواطنين المصريين، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا مهمًا بتاريخ 12/3/2024.

القرار الذي أصدره مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 11/24/2024 يتضمن تعديلات على عدة جوانب من قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية.

التعديلات المتضمنة في القرار

1. تحديث قواعد التقديم والفرز: يهدف إلى تحسين عملية التقديم للمشروعات وتسهيل إجراءات التظلم.

2. قواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص: تعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الوحدات السكنية.

3. قواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوي الهمم: توفير دعم متكامل للمحتاجين بمختلف احتياجاتهم الخاصة.

4. قواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة: إمكانية للمستفيدين من تغيير وحداتهم وفقًا لظروفهم الشخصية.

5. طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية: تيسير الإجراءات للمواطنين الراغبين في تعديل اختياراتهم السكنية.

خلفية القرار

تم اتخاذ هذه الخطوات بناءً على تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين، التي كشفت عن الحاجة الماسة لتطوير إجراءات البرنامج. يهدف ذلك إلى تعزيز رؤية الدولة 2030 للتحسين المستمر لجودة حياة المواطن المصري، من خلال توفير المساكن الملائمة وتحقيق معايير العدالة الاجتماعية وضبط النمو السكاني.

يعكس القرار تفاني الحكومة المصرية في تحسين برامجها الاجتماعية والإسكانية لضمان توفير حياة كريمة للجميع، ويأتي ضمن جهودها المستمرة للرقي بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.