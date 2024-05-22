خلال زيارته لألمانيا.. وزير النقل يتفقد مركز اختبارات القطارات الخاص بشركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 04:28 مساءً - الوزير يجرى اختبار القيادة لأول قطار كهربائي سريع (فيلارو) يتم إنتاجه من قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية والمخطط وصوله إلى مصر خلال شهر أكتوبر القادم

وزير النقل: تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع مع سيمنز العالمية يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني

خلال زيارته لألمانيا قام الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل والوفد المرافق له وبحضور السفير/ خالد جلال سفير جمهورية مصر بألمانيا بتفقد مركز اختبارات القطارات الخاص بشركة سيمنز الالمانية حيث استمع الوزير في بداية جولته التفقدية إلى شرح تفصيلي من مدير المركز عن كافة الخطوات والإجراءات الخاصة باختبارات المسير لجميع القطارات التي تنتجها الشركة بهذا المركز والتي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

ثم قام الوزير بعمل اجراء اختبار القيادة لأول قطار كهربائي سريع ( فيلارو) يتم إنتاجه من قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية تمهيدا لنهو كافة اجراءات القيادة والمسير قبل شحن القطار إلى جمهورية مصر العربية وحيث من المخطط وصول القطار إلى مصر خلال شهر أكتوبر القادم

وجدير بالذكر ان شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بخطوطها الثلاثة يبلغ اجمالي أطوالها ٢٠٠٠ كم ويتم انشاء جميع الاعمال الاعتيادية بمعرفة الشركات الوطنية المصرية ويقوم تحالف شركات ( سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب ) بقيادة شركة سيمنز بتنفيذ أعمال الأنظمة الالكتروميكانيكة ،

ويتم حاليا الانتهاء من أعمال الجسور الخاصة بالخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع ( السخنة / مطروح ) بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وتسليمها تباعا لتحالف شركات سيمنز / أوراسكوم / المقاولون العرب والتي تقوم بتركيب كافة أعمال الأنظمة الالكتروميكانيكية ( أنظمة الجر الكهربائي / الاشارات / الاتصالات/ التحكم … )

كما تقوم شركة سيمنز بتصنيع جميع الوحدات المتحركة الخاصة بالشبكة حيث جاري تصنيع عدد ٤١ قطار سريع طراز فيلارو بسرعة تصميمية ٢٥٠ كم / الساعة وسرعة تشغيلية ٢٣٠ كم / الساعة وعدد ٩٤ قطار اقليمي طراز ديزيرو بسرعة تصميمية ٢٠٠ كم / الساعة وسرعة تشغيلية ١٦٠ كم / الساعة وعدد ٤١ جرار كهربائي فيكترون بسرعة تشغيلية ١٢٠ كم / الساعة

وفي تصريحات صحفية عقب نهاية الأختبارات اشاد الفريق مهندس كامل الوزير بنتائج الاختبارات الخاصة بالقطار الكهربائي السريع وبالتعاون المثمر والايجابي مع شركة سيمنز العالمية في تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر والتي يأتي تنفيذها في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة وفي إطار الجمهورية الجديدة التى أرسها قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه

لافتا إلى أن تنفيذها يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني وأن منظومة القطار الكهربائي السريع يأتي تنفيذها ةوستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وسوف يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية

مضيفا أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

بالاضافة الى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة