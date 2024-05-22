نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار قيادة.. وزير النقل يقود أول قطار كهربائي سريع (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والوفد المرافق له، خلال زيارته لألمانيا، بحضور السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر بألمانيا، مركز اختبارات القطارات الخاص بشركة سيمنز الألمانية.

واستمع الوزير، في بداية جولته التفقدية، إلى شرح تفصيلي من مدير المركز عن كل الخطوات والإجراءات الخاصة باختبارات المسير لجميع القطارات التي تنتجها الشركة بهذا المركز والتي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأجرى الوزير اختبار القيادة لأول قطار كهربائي سريع (فيلارو) يتم إنتاجه من قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية تمهيدا لنهو إجراءات القيادة والمسير قبل شحن القطار إلى مصر، حيث من المخطط وصول القطار إلى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بخطوطها الثلاثة يبلغ إجمالي أطوالها 2000 كم ويتم إنشاء جميع الأعمال الاعتيادية بمعرفة الشركات الوطنية المصرية ويقوم تحالف شركات (سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز بتنفيذ أعمال الأنظمة الإلكتروميكانيكة.

ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال الجسور الخاصة بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / مطروح) بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وتسليمها تباعا لتحالف شركات (سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) والتي تقوم بتركيب أعمال الأنظمة الإلكتروميكانيكية (أنظمة الجر الكهربائي - الإشارات - الاتصالات - التحكم).

كما تقوم شركة سيمنز بتصنيع جميع الوحدات المتحركة الخاصة بالشبكة حيث جارٍ تصنيع 41 قطارًا سريعًا طراز فيلارو بسرعة تصميمية 250 كم/ ساعة، وسرعة تشغيلية 230 كم/ ساعة، و94 قطارًا إقليميًا طراز ديزيرو بسرعة تصميمية 200 كم/ ساعة وسرعة تشغيلية 160 كم/ ساعة، و41 جرارًا كهربائيًا "فيكترون" بسرعة تشغيلية 120 كم/ ساعة.

وفي تصريحات صحفية عقب نهاية الاختبارات، أشاد كامل الوزير، بنتائج الاختبارات الخاصة بالقطار الكهربائي السريع وبالتعاون المثمر والإيجابي مع شركة سيمنز العالمية في تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر والتي يأتي تنفيذها في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة وفي إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن تنفيذها يمثل تجسيدًا وعنوانًا واضحًا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني وأن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وأضاف وزير النقل، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية وبجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

كما تستهدف خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

كما تسهم في الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر - السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة.