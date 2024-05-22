هلا السعيد تكشف تفاصيل جديدة عن محاوله التحرش بها من سائق «أوبر»

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هلا السعيد، تفاصيل جديدة عن محاولة تعرضها للتحرش من قبل أحد شائقي شركة «أوبر»، والذي تعرضت لها اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري.

وقالت هلا السعيد، خلال مقطع فيديو لها عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «أنا وصلت البيت خلاص وكنت متوترة مش عارفة أحكي الموقف بالظبط والناس فاهمة غلط».



وأضافت:«هو مقاليش من الأول إن عنده السكر ده هو وقف فجأة وقالي ثانية واحدة طربمة البنزين سخنت فالازم اقف ابص عليها، فطبعا أول ما قالي كده روحت اتصلت بالتليفون عالطول، فبصيت ورايا لاقيته بيخلع بعض من أجزاء ملابسه يجماعة أنتوا سايبين الموضوع كله وبتقولولي انتي ظلمتي أنا مش مصدقة».



وكانت كشفت الفنانة هلا السعيد، عن محاولة تعرضها للتحرش من قبل أحد سائقي شركة «أوبر»، مشيرة إلى أنه أوقف السيارة على طريق محور الضبعة وبدأ يخلع بعض ملابسه، وحينما انفعلت عليه برر الموقف بأنه يعاني من مرض السكر.

وقالت هلا السعيد، خلال بث مباشر لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «أنا واقفة في محور الضبعة وفجأة سواق الأوبر وقف في الطريق ده وقالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك بعض ملابسه وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار».



وعلقت هلا السعيد على الفيديو قائلة: «سواق أوبر حاول يتحرش بيا والحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل بقي في تسجيل في العربية بس واضح إن مفيش فايدة أوبر الشركة نفسها لازم يتحاسبوا».