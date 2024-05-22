انت الأن تتابع خبر معاشك هيروح عليك وتقعد بدون صرف.. قرار عاجل من التأمينات بقطع المعاش لبعض أصحاب المعاشات لهذا السبب.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يحدد القانون المصري المعني بالعاملين المدنيين، والمُقرر تحت رقم 20 لسنة 2019، الظروف التي يتوقف فيها صرف المعاشات بمصر، مشيرًا إلى أن هناك عدة حالات مخصصة تؤدي إلى هذا الإجراء. وفقًا للتفاصيل الموضحة بالقانون، تتنوع الأسباب التي قد تُحرم المتقاعد من استلام معاشه الشهري.
على سبيل المثال
- يتم إيقاف صرف المعاش فور وفاة صاحبه، ولكن يمكن لأفراد عائلته مثل الزوجة والأبناء الاستفادة من معاش تقاعدي بديل. وفي حالاتأخرى، إذا قرر شخص التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد القانونية، قد يؤدي ذلك إلى تخفيض قيمة المعاش الذي يتقاضاه.
- كما يُعلق صرف المعاش بشكل مؤقت إذا استأنف المتقاعد العمل بوظيفة حكومية، إلا أنه يستأنف استحقاق المعاش بعد ترك الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعليق أو خفض المعاش إذا كان المتقاعد يتلقى معاشًا آخر ممولًا من الدولة.
- أما في حالة تخلف المتقاعد عن أداء التزامات مالية واجبة مثل الضرائب أو القروض، فيُمكن أن يُحجز على معاشه أو حتى يُسقط اسمه من قائمة المعاشات. ووفقًا للمادة 105 من القانون رقم 148 لعام 2019، يُشير النص إلى حالات أخرى لتعليق المعاش كزواج الأرملة أو الأرمل ووصول الابن أو الأخ إلى سن الحادية والعشرين، مع بعض الاستثناءات.
- في المجمل، يوفر النظام القانوني في مصر إطارًا يضمن حقوق وواجبات المتقاعدين، مع وضع قيود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة في مجال المعاشات.