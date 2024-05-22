انت الأن تتابع خبر معاشك هيروح عليك وتقعد بدون صرف.. قرار عاجل من التأمينات بقطع المعاش لبعض أصحاب المعاشات لهذا السبب.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحدد القانون المصري المعني بالعاملين المدنيين، والمُقرر تحت رقم 20 لسنة 2019، الظروف التي يتوقف فيها صرف المعاشات بمصر، مشيرًا إلى أن هناك عدة حالات مخصصة تؤدي إلى هذا الإجراء. وفقًا للتفاصيل الموضحة بالقانون، تتنوع الأسباب التي قد تُحرم المتقاعد من استلام معاشه الشهري.

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