نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صورة غش جماعي بامتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية.. وإجراء عاجل من التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإحدى لجان الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية، وتظاهر بالصورة حالة غش جماعي داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأظهرت التعليقات أن تلك الصورة داخل مدرسة صفط الحنة الإعدادية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، بمحافظة الشرقية.

وعل الفور، أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قرار بفتح تحقيق عاجل بشأن بالواقعة والتأكد من الصورة المتداولة على صفحات السوشيال ميديا.

وأكد على عبد الرؤوف، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قد تبين بالتحقيقات أن الواقعة تعود لأمس الثلاثاء أثناء تأدية طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية امتحان مادة الهندسة، مؤكدا أنه ليس اليوم كما تداول البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأشار مدير المديرية في تصريحات له، إلى أنه قد تم إلغاء تكليف الملاحظين وإحالة رئيس اللجنة للتحقيق، لافتا إلى أنه سيتم التحقيق ومراجعة مدى تطابق إجابات الطلاب في اللجنة ووجود حالة غش جماعي من عدمها.