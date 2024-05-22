رئيس “الوطنية للصحافة" يتفقد لجان وكالة أنباء الشرق الأوسط ودار المعارف و"القومية للتوزيع"

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، عدد من اللجان بمؤسسات دار المعارف، الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث تجري الانتخابات على عضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وذلك في اليوم الرابع والأخير للماراثون الانتخابي بالمؤسسات الصحفية القومية، والذي يختتم فاعلياته اليوم 22/5/2024 وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للصحافة، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية الأحد المقبل.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة، المستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، الدكتور أحـمد مخـتار، وكيل الهيئة، وليــد عــبد العـزيز، أســامة أبــو بــاشا، الشيماء عبد الاله أعضاء الهيئة، مروة الســيسـي الأمين العام للهيئة والمستشار مـــدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

وخلال الجولة، أشاد المهندس عبدالصادق الشوربجي، بالإقبال الذي شهدته اللجان منذ انطلاق الانتخابات بالمؤسسات الصحفية القومية، وحرص الزملاء على المساهمة الإيجابية في صناعة مستقبلهم والحفاظ على مؤسساتهم وتطويرها بمقترحات وأفكار جديدة تم طرحها في برامجهم الانتخابية سواء على المستوى التحريري أو الإداري، وأكد أن هذه الروح الإيجابية والحماسية يجب أن تستمر بالمؤسسات فالفترة القادمة تحتاج عملا أكثر في جميع القطاعات لتحسين الأوضاع ومواجهة التحديات، وأكد استعداد الهيئة الدائم لتبني أي فكرة أو مبادرة أو مشروع تثبت جدواه يستهدف مصلحة المؤسسات والعاملين ويسهم في تنمية الموارد وتعظيم استغلال واستثمار الأصول.

ويشار إلى أن انتخابات عضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية لمؤسسات دار المعارف، الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط، انطلقت صباح اليوم، حيث تم فتح باب التصويت أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، وشهدت اللجان إقبالا من الزملاء، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجلس إدارة دار المعارف عن الصحفيين 7 مرشحين، الإداريين 5 مرشحين والعمال 7 مرشحين، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة عن الصحفيين 6 مرشحين، الإداريين 8 مرشحين والعمال 10 مرشحين.

وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الصحفيين 4 مرشحين، الإداريين 9 مرشحين والعمال 5 مرشحين، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة عن الصحفيين 5

مرشحين، الإداريين 5 مرشحين والعمال 4 مرشحين.

بينما بلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع عن الإداريين 17 مرشحا والعمال 15 مرشحا، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية الجمعية العمومية عن الإداريين 16 مرشحا والعمال 12 مرشحا.