رئيس لجنة الثقافة: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 07:29 مساءً - قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر دولة كبيرة ومحترفة ودولة مؤسسات ولديها أجهزة أمنية على مستوى عال من الكفاءة والاحترافية، وأجرت العديد من الاتفاقات السابقة بين فلسطين وإسرائيل، وهي دولة سلام وتعمل لنشر السلام في المنطقة.

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع إسرائيل وما تفعله من تجاوزات، ومع ذلك يشن الإعلام الإسرائيلي هجمات على مصر ويتهمها بأنها تمول حماس بالأسلحة وأنها لا تفتح المعبر، موضحًا أن هذه التصريحات الإسرائيلية اتهامات جزافية ليس لها من الواقع شئ، ومصر دولة منضبطة ومؤسسية وتقود المنطقة والمفاوضات بشكل احترافي وكفء، رغم أن هذه المفاوضات بها الكثير من التفاصيل والتعقيدات الفنية التي تحتاج لدراية بالعقلية الإسرائيلية والفلسطينية.

وأوضح أن مصر متعاطفة بشكل كبير جدًا مع ما يحدث في فلسطين وتحاول أن تقدم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومصر يهمها السلام وتعمل على ذلك دائمًا، مؤكدًا أن مصر أدارت الاتفاق بشكل مميز وفي النهاية هربت الحكومة الإسرائيلية من التوقيع، ومع زيادة الضغوط الدولية تريد أن تلقي التهم والضغوط على مصر تحت عنوان «مصادر مطلعة»، متابعًا: «فليخرج مسئول إسرائيلي أو أمريكي للحديث عن وجود خطأ.. وهنا سيكون هناك وقفة قوية من مصر».