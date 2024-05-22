محمود مسلم: الإعلام الغربى ينشر الأكاذيب والاتهامات الجزافية ضد مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 07:29 مساءً - أكد الدكتور محمود مسلم، أن الأكاذيب والسموم للإعلام الغربى فى مواجهة الدور المصرى تجاه غزة تعد عملية ممنهجة بدأت مع بداية الحرب فى قطاع غزة، مشددًا على أن الإعلام الغربى ليس ضد الدور المصرى فقط ولكن أيضًا ضد ما يحدث فى فلسطين، موضحًا أن الإعلامى الغربى تبنى الرواية الإسرائيلية فى الأسابيع الأولى عكس ما يحدث على الأرض تمامًا.

وأوضح «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإعلام الغربى نشر العديد من الأكاذيب والاتهامات الجزافية، والآن يمارس نفس الأمر مع مصر لأنه يكثف الضغوط على الحكومة الأمريكية والإسرائيلية لأنهما سببًا فى عدم التوقيع على الاتفاق، مشددًا على أن الإعلام الغربى يمرر أخبار عن صحيحة حول قيام مصر بإرسال اتفاق لإسرائيل مخالف لما وافقت عليه حماس، وهذا كلام عبث ولا يصدقه عقل طفل صغير وكلام ساذج.

وأشار إلى أنه لو الأمر كذلك لاحتجت الحكومة الإسرائيلية وأعلنت ذلك بنفسها على لسان مسئولها أو الحكومة الأمريكية، وخاصة أن الاتفاق كان الجميع يجلس على طاولة التفاوض، ويستطيع أن يخرج أى طرف للحديث فى هذا الأمر، مؤكدًا أن مصر لا تخالف مبادئة وتعمل بمصداقية.

وشدد على أن مصر تدخل بين إسرائيل وفلسطين عشرات المرات وأوقفت الحرب، كما أن مصر أشرفت على الاتفاقية الاولى من حيث توقيع الاتفاقية أو تنفيذها، ولا يجب أن يأتى أحد ويتحدث بأن مصر قد خالفت الاتفاق أو أنها أرسلت اتفاق لإسرائيل عكس ما أرسلت لحماس، وهذا كلام لا يليق أن ينشر فى صحف دولية، موضحًا أن هذه الأكاذيب له أغراض سياسية لتخفيف الضغوط على الحكومة الأمريكية والإسرائيلية.