نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو القادم، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوعات الخطب نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.

وهي كالآتي:-

1. الجمعة الأولى7/ 6/ 2024م تحت عنوان: "فضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة".

2. الجمعة الثانية 14/ 6/ 2024م تحت عنوان: "حرمة الدماء والأموال والأعراض في ضوء خطبة حجة الوداع ".

3. الجمعة الثالثة 21/ 6/ 2024م أكتوبر تحت عنوان: "تكامل الأدوار في الهجرة النبوية والدروس المستفادة من ذلك".

4. الجمعة الرابعة 28/ 6/ 2024م أكتوبر تحت عنوان: "الهجرة النبوبية وأسس بناء الدولة والحفاظ عليها".