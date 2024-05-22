نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد انكسار موجة الحر وتحسن الأحوال الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، يترقب المواطنون موعد انكسار موجة الحر وتحسن الأحوال الجوية.

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المرصد الإعلامي، أن السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية من صحراء شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية، وهذه الكتل مرتفعة بشكل كبير في درجة حرارتها.

وأضافت غانم أن البلاد تأثرت أيضًا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من المعدلات الطبيعية بمقدار 6 إلى 8 درجات مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة

حددت غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، موعد انكسار الموجة الحارة. وقالت: "انتهينا من ذروة ارتفاع درجات الحرارة يوم الاثنين الماضي، حيث سجلت العظمى 38 درجة مئوية، بينما تسجل اليوم وغدًا 39 درجة مئوية".

وأشارت إلى أن موعد انكسار الموجة الحارة سيكون الجمعة المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات.

وتوقعت أن تصل درجات الحرارة العظمى في المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية، مرجعة السبب وراء انكسار الموجة الحارة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما سيساهم في تحويل الأجواء من شديدة الحرارة إلى أجواء طبيعية.