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أحمد جودة - القاهرة - موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني في محافظة أسيوط 2024.. خطوات الاستعلام عن النتيجة

ترقب الآن.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الأسيوط 2024. مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، تزداد حماسة الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج. حيث تجرى حاليًا امتحانات الفصل الثاني، والتي من المتوقع أن تنتهي هذا الأسبوع. تعمل لجان التصحيح بجد منذ بداية الامتحانات لتصحيح الأوراق وتجميع الدرجات، تمهيدًا لإعلان النتائج فور انتهاء الامتحانات.

ترقب الآن.. موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة أسيوط 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني في محافظة أسيوط

أما بالنسبة لنتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، فستتوفر عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة. يُتوقع أن تظهر النتائج في الأسبوع القادم بعد اعتمادها من قبل المحافظ، وستُنشر على الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك، مع توفير رابط للاستعلام عن النتائج وكذلك توزيع كشوف النتائج في المدارس.

نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، يُمكن للطلاب البحث برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة. يُرجى اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:

1. قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي.

2. اختر خيار نتائج الشهادة الإعدادية.

3. أدخل بيانات الطالب المطلوبة.

4. انقر على زر الاستعلام لعرض الدرجات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.