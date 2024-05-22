نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطارك معانا يوم عرفة.. بيت الزكاة والصدقات يوزع لحوم على الأسر المستحقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إطلاق مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» للعام الثاني على التوالي لتوزيع ٢ كيلو لحوم على الأُسَر الأولى بالرعاية، وذلك حتى مغرب يوم عرفة، وذلك بعد نجاح تلك المبادرة العام الماضي وإطعام أعداد كبيرة من الأسر المستحقة في كافة المحافظات.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024، أنه سيوزع 2 كيلو لحوم بلدي لكل أسرة فقيرة من الأُسَر الأولى بالرعاية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وكافة محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة إلى مبادرة صك الأضحية الذي أعلن عنها البيت؛ لتسهيل أداء شعيرة الأضحية على الراغبين في أدائها من مصر وخارجها.

أشار البيان أن فريق «بيت الزكاة والصدقات» سيوزع اللحوم على الأُسَر المستحقة في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة، ولإفطار الصائمين يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». [مسند أحمد]

أوضح البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين، والأرامل، والمرضى الفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج وغيرها، وذلك في إطار إنفاق أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.

