نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثالثة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والوزارات والجهات المعنية.

وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة النجاحات التى حققتها خلال مرحلتيها السابقتين، بما يساهم فى دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وأيضًا تحقيق أفضل السبل نحو التعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية والتعامل مع البعد البيئى.

وتدعو محافظة الجيزة أبناء المحافظة للمشاركة بمشروعاتهم بتلك المبادرة الهامة لتحقيق تمثيل مشرف أسوة بما تم خلال المرحلتين السابقتين.