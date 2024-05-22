بعد الإصابة اللعينة.. لاعبى الأهلى يتعاهدون على حصد بطولة أفريقيا وإهدائها لعلي معلول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 08:26 مساءً - عقد لاعبو الأهلي جلسات فيما بينهم من أجل تحفيز أنفسهم للفوز على الترجي التونسي في المباراة التي تجمعهما مساء السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق لقب الأميرة السمراء للمرة الثانية عشر في تاريخ ناديهم.

وطالب لاعبو الأهلي بضرورة حصد اللقب الأفريقي من أجل إهدائه إلى التونسي علي معلول لاعب الفريق بعد الإصابة اللعينة بقطع جزئي في وتر أكيلس وغيابه بشكل مبدئي عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وينوي لاعبو الأهلي دعم علي معلول من خلال ارتداء قميص عليه صورته أو رفع القميص الخاص به قبل انطلاق مباراة الترجي بإياب نهائي أفريقيا.

وأجرى معلول عملية جراحة وتر أكيلس وحصل على راحة لمدة أسبوعين قبل بدء برنامج التأهيل من الإصابة، تمهيدا للعودة إلى الملاعب مع نهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم المقبل.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، حيث بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق مران الأمس بمحاضرة فنية، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفريق فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

فيما واصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة.