شاهد ماذا قال محمد شردى بالإنجليزية ردا على أكاذيب "CNN" بشأن دور مصر فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 08:26 مساءً - وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي، رسالة باللغة الإنجليزية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، ردا على شائعات وأكاذيب شبكة سي إن إن الأمريكية بشأن الدور المصرى في وقف الحرب على قطاع غزة والدور المصر لحفظ السلام في المنطقة.

وتنتهج شبكة CNN وظيفة الكذب والتضليل في إطار سياسة الإعلام الإمريكي الذي حاول مرارا وتكرارا تشويه دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

كما انتقد تحالف الأحزاب المصرية تحت رايته 42 حزبا سياسيا، الأكاذيب التي تشنها CNN ضد الدولة المصرية، وزعمها بأن مصر تراجعت فى دعم القضية الفلسطينية محاولة فاشلة للغاية.