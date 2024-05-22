عاجل- أدخل أعرف نتيجتك دلوقتي بأسمك ورقم الجلوس..ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أدخل أعرف نتيجتك دلوقتي بأسمك ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024

أدخل أعرف نتيجتك دلوقتي بأسمك ورقم الجلوس..نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024..تتجه أنظار طلاب المرحلة الإعدادية في بورسعيد نحو اللحظة المنتظرة لإعلان نتائج الفصل الدراسي، والتي من المنتظر أن يوقع عليها محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، في وقت لاحق من مساء هذا اليوم، الأربعاء، الموافق 22 مايو. ومع اقتراب الساعة التاسعة مساءً، يشوب الحماس أجواء الانتظار، حيث يأمل الطلاب في تحقيق نتائج تعكس جهودهم طوال العام الدراسي.

أدخل أعرف نتيجتك دلوقتي بأسمك ورقم الجلوس..نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024

طلاب الإعدادية ببورسعيد ينتظرون بفارغ الصبر ظهور النتائج

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن موعد اعتماد النتائج، كما أوضحت كيفية الاستعلام عنها من خلال الرابطين التاليين:

رابط الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد من هنا

رابط الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد من هنا

ويمكن للطلاب أيضًا الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد اعتماد النتائج من قبل المحافظ.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس تظهر بالدرجات، حيث يظهر على الرابط درجات كل طالب في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالإضافة إلى المجموع الكلي في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وبعد اعتماد النتائج، سيتم إدماج درجات الترم الأول مع درجات الترم الثاني من العام الدراسي 2023/2024، للوصول إلى المجموع الكلي في الشهادة الإعدادية 2024

برقم الجلوس وهو 280 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.