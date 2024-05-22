انت الأن تتابع خبر العد التنازلي بدء| متى عيد الأضحى 2024 في مصر؟.. معهد البحوث الفلكية تجيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية بجمهورية مصر العربية، على سؤال متى عيد الأضحى 2024 في مصر؟ من أجل الاستعداد لشراء الأضاحي لذبحها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.

يتساءل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن متى عيد الأضحى 2024 في مصر؟ التي أعلنت عنها هيئة البحوث الفلكية بجمهورية مصر العربية، والتي تعد من أهم وأبرز المناسبات التي يهتم بها كافة المسلمين بمختلف أنحاء العالم.

متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي؟

أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية بجمهورية مصر العربية، على سؤال متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي؟ حيث وفقا للحسابات الفلكية التي ينتظر الجميع التأكيد عليها عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 وذلك بعد غروب شمس يوم 29 من شهر ذو القعدة الحالي استعدادا لرؤية الهلال.

وفقا للحسابات الفلكية، التي تؤكد على أن من المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم السبت 15 من شهر يونيو 2024، وأول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد 16 يونيو 2024.

ومن المقرر أن يستمر عيد الأضحى 2024 لمدة أربعة أيام حتى ينتهي يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

أماكن استطلاع هلال ذي الحجة بمصر