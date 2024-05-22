انت الأن تتابع خبر لو ارضك زراعية هتبني فوراً.. اعلنت السلطات المصرية عن تنظيم وشروط البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات المصرية عن إطلاق تنظيمات جديدة لقطاع البناء، تزامناً مع استئناف الحكومة لاستقبال طلبات تراخيص الإنشاء في جميع الأقاليم والمدن والأرياف بعد فترة توقف مؤقتة. وأوضحت الوزارة أن هذه القوانين تضمن تقديم معلومات دقيقة حول التكاليف والمستندات اللازمة لإصدار التصاريح.

تتضمن هذه التكاليف رسوم الحصول على الموافقة الأولية بحد أقصى 2000 جنيه مصري، وتكاليف التدقيق والتصديق التي لا تتجاوز جنيه مصري واحد لكل متر مربع بحد أقصى 200 ألف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، تتنوع تكاليف البناء بناءً على خصائص المشروع وموقعه، حيث تشمل تكاليف المكتب الهندسي ونسبة التأمين الاجتماعي التي تبلغ 2.5% من مجموع تكلفة البناء، بالإضافة إلى رسم التحسين الذي يُقدّر بجنيه واحد لكل متر مربع من مساحة الطابق الأرضي والسفلي. أما تكلفة الحصول على تصاريح الهندسة فتصل إلى 700 جنيه، كما يتم تحديد الرسوم الخاصة بشهادة المساحة حسب مساحة الأرض.

فيما يتعلق بالوثائق الضرورية للتشييد فوق الأرض الزراعية، تشترط الوزارة نطاق عمل يشمل كافة المعلومات الخاصة بالكادر البشري والموارد، بجانب وثيقة من السجل العقاري تتضمن نسخة من الهوية الوطنية للمواطن ووصل يؤكد الأجور المدفوعة. كما يلزم تقديم اتفاقية بين المواطن والمقاول تحتوي على تفاصيل التفاهم المتبادل ومخطط معماري مفصل للمبنى لضمان الدقة في التفاصيل.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل الحصول على تراخيص البناء وتعزيز تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، في إطار توجه الحكومة لتنظيم قطاع البناء وضمان تحقيق الامتثال للمعايير التنظيمية والبيئية.