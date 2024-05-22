ضياء رشوان: مصر تمتلك من الوسائل ما يمكنها من الحفاظ على أمنها القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 10:33 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الدولة المصرية تمتلك من الوسائل ما يمكنها من الحفاظ على أمنها القومي، متابعا: "مصر تمارس واجبها الوطني دون التفات إلى من يكذّبها أو ينتقدها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "القاهرة الإخبارية": "مصر اتخذت موقفا قويا ضد تهجير الفلسطينيين.. وهو الموقف الذي يؤيده العالم كله".وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان: "الواقع يكذب الادعاءات الإسرائيلية.. والجهود المصرية واضحة للجميع". وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر قد تدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي.

