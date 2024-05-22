ضياء رشوان: الإساءة لدور مصر تؤدي إلى تعقيد الوضع في غزة والمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 10:33 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن محاولات التشكيك والإساءة لدور مصر لن تؤدى إلا لمزيد من تعقيد الوضع فى قطاع غزة والمنطقة برمتها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان مصدر مصري رفيع المستوى جدد رفض مصر بشكل قاطع مخططات إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء، موكدا أن مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى إنه على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتى تتجاوز الـ 500 شاحنة، قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع.

وقال مصدر مصرى رفيع المستوى إن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا.