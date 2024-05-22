ضياء رشوان لـ"القاهرة الإخبارية": تشويه دور مصر لتعطيل التوصل إلى هدنة بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 10:33 مساءً - أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الأطراف الإسرائيلية تريد التسويف والتهرب من التوصل إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، وبالتالى تسعى إلى تشويه الدور المصري فى هذه المفاوضات وتعطيل اتخاذ إجراءات حاسمة فى هذا السياق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك أطراف تسعى للحفاظ على المصالح الشخصية، وبالتالى تعمل على تعطيل المفاوضات"، موضحا أن الدور المصري ليس جديدا من أجل دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى الرد على سى إن إن أشار إلى أن مصر وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان: "مشاركة مصر فى هذه المفاوضات جاءت بعد إلحاح أمريكي وإسرائيلي من أجل المشاركة.. وترويج الأكاذيب هو محاولة لعدم دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.. وهى محاولة لإيقاف دور مصر".

