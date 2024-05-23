نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ختام الامتحانات.. تداول امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة عبر تليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول صور من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، عبر تطبيق تليجرام، بعد مرور دقائق من بدأ الامتحان.

وزعم أدم الجروب، أن الصور المتداولة على تليجرام هو نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه طلاب محافظة الجيزة حاليًا داخل اللجان في ختام أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وتتأكد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، صحة الصور المتداولة عبر السوشيال ميديا، للتأكد إنه ا نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا باللجان.

وقالت مصادر داخل الغرفة، إنه في حالة التأكد من صحة الامتحان، سيتم تتبع مصدر تصوير الصور المتداولة والوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تدويلها وتحويلة للشئون القانونية.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بالفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات اليوم الخميس.

وفي ذات السياق، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة، مقسم على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357

وشكلت المديرية، غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب أى وسيلة من وسائل الغش السابق ذكرها حرصا على مصلحة أبنائهم لأ شعار مديرية التربية والتعليم بالجيزة هو ( لا للغش ).