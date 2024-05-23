نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تركيب عداد الكهرباء بالكارت: الأوراق المطلوبة والشروط اللازمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل الطلب المتزايد على تركيب عداد الكهرباء بالكارت، تقدم وزارة الكهرباء خدمة تسهل على المواطنين الحصول على هذا النوع من العدادات، بهدف تحفيز الاستهلاك الفعال وترشيد الطاقة.

فيما يلي تفاصيل الأوراق المطلوبة والشروط اللازمة لتركيب عداد الكهرباء بالكارت:

الأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء بالكارت

1. نسخة من بطاقة الرقم القومي للمشترك.

2. نسخة موثقة من ملكية الوحدة السكنية المراد تركيب العداد فيها.

3. نسخة من مقايسات العداد التي أجرتها الشركة الكهربائية.

4. تقديم تصريح من الحي التابع له الوحدة السكنية.

5. نسخة من الملف الضريبي إذا كان العداد تجاريًا.

شروط تركيب عداد الكهرباء بالكارت

1. عدم وجود مخالفات أو صادر قرار بالإزالة على المبنى أو الوحدة السكنية.

2. توفر جميع التراخيص اللازمة للوحدة السكنية.

3. دهان واجهة الوحدة السكنية باللون المحدد من قبل الشركة.

4. أن تكون قيمة المقايسة المطلوبة متوافقة مع قيمة العداد القديم.

خطوات التقديم على تركيب عداد الكهرباء بالكارت:

1. الدخول إلى موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2. الضغط على أيقونة "تركيب عداد كارت".

3. إدخال جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني.

4. إرفاق كافة الأوراق المطلوبة مع الطلب.

5. النقر على أيقونة "إرسال الطلب" لإكمال العملية.

باتباع هذه الخطوات وتوفير الأوراق المطلوبة، يمكن للمواطنين الحصول بسهولة على عداد الكهرباء بالكارت، والتمتع بخدمة تسهم في ضبط ومراقبة استهلاك الطاقة بطريقة فعالة ومنظمة.