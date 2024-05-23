الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 11:25 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: 20 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء حاصلة على درجات الاعتماد المختلفة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين طبقًا لمعايير الجودة العالمية يعزز السياحة العلاجية بجنوب سيناء

رئيس هيئة الرعاية الصحية يثمن جهود كتيبة العمل بمستشفيي سانت كاترين وطابا وكل من ساهم بجهده للوصول بالمركز لدرجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الاسكوا العالمية ISQua

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي قدمًا للوصول بمنشآتنا في المحافظات التي يرتادها الوافدين الأجانب للوصول إلى معايير الجودة العالمية "JCI و Temos"

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك باجتياز معايير الاعتماد القومية (GAHAR) والمعترف بها دولياً من المنظمة الدولية للجودة الاسكوا (ISQua).

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، الطاقة الاستيعابية لمستشفيي سانت كاترين وطابا والتي بلغت 50 سرير منهم 17سرير للاستقبال والطوارئ و 23 للقسم الداخلي و10 للرعايات بينما بلغ إجمالي أسرة الإقامة بالمستشفيين 33 سرير.

وتابع البيان: شملت الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها مستشفيي طابا وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء خلال عام2023 وحتى الآن، حيث بلغ المترددين على أقسامم الطوارئ بالمستشفيين 9.000 متردد و10.000 متردد على العيادات الخارجية بالمستشفيين .

واستكمل، تقدم مستشفى طابا المقامة على مساحة 3300 متر مربع وتم تطويرها وفقا لمعايير التأمين الصحي الشامل عام 2020 خدمات الاستقبال والطوارئ والنساء والتوليد والباطنة والأطفال و العمليات و العناية المركزة والاشعة العاديةوالعيادات الخارجية والصيدليات إلى جانب الأقيام الداخلية وبنك الدم التخزيني، فيما تقدم مستشفى سانت كاترين خدمات الباطنة والنساء والتوليد والباطنة والأطفال والاستقبال والطوارئ والكلى الصناعي والحضانات والعمليات والعناية المركزة والعظام والجراحة العامة والغشعة والمعمل

ولفت الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وأنه وفقًا لهذا الاعتماد تكون وصل عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء وحاصلة على درجات الاعتماد المختلفة سواء اعتماد كلى أو مبدئي 20منشأة صحية منهم، 4مستشفيات معتمدة اعتماد نهائي إلى جانب 16 مركزًا ووحدة لطب الأسرة ومستشفى حاصلين على درجة الاعتماد المبدئي، كتمهيدًا للحصول على درجة الاعتماد النهائي.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين طبقًا لمعايير الجودة العالمية يعزز السياحة العلاجية بجنوب سيناء، لافتًا أن محافظة جنوب سيناء هي أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، بما تمتلكه من العديد من مقومات السياحة العلاجية، والبنية التحتية الطبية وغيرالطبية الهائلة للمنشآت الصحية، وهو أحد أهم محاور عمل هيئة الرعاية الصحية داخل المحافظة، لتحويلها لمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية، تحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، مؤكدًا نمضي قدمًا للوصول بمنشآتنا في المحافظات التي يرتادها الوافدين الأجانب للوصول إلى معايير الجودة العالمية "JCI و Temos".

وأعرب رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بالاعتماد النهائي لمستشفيي طابا وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، مثمنًا جهود كتية العاملين وكل من ساهم بجهده للوصول لاجتياز معايير الاعتماد وفقًا للاشتراطات العالمية للجودة.