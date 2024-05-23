سويلم يلتقى وزير المياه السنغالى للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 11:25 صباحاً - الدكتور سويلم :تعزيز التعاون بين مصر والسنغال فى مجال المياه تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين

- الإشادة بقيادة السنغال للحوار التفاعلي الرابع حول إدارة المياه المشتركة ، والذى يمثل أحد مجهودات رفع مكانة المياه على جدول الأعمال العالمي

- دعوة السنغال للإستفادة من مبادرة AWARe سواء من خلال التدريب الذى يقدمه "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" أو الحصول على تمويلات لمشروعات في مجال المناخ

على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد/ شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه .

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر والسنغال فى مجال المياه تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتى تهدف لتحقيق التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات بين البلدين .

وأشاد الدكتور سويلم بقيادة السنغال وسويسرا للحوار التفاعلي الرابع حول إدارة المياه المشتركة ، والذى يمثل أحد المجهودات البارزة للعمل على رفع مكانة المياه على جدول الأعمال العالمي .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة السنغال للمشاركة فى مبادرة AWARe والتي حشدت حتى الآن دعم ٣٥ دولة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية مثل (منظمة الأغذية والزراعة - اليونسكو - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - IMWI - UFM - WMO - ..... ) ، هذا وتقوم العديد من المنظمات الرائدة حالياً بوضع خطط عمل لكل مسار من مسارات المبادرة والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية للدول ، مشيراً لأهمية هذه المبادرة لدولة السنغال سواء من خلال الإستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" الذى دشنته مصر تحت مظلة المبادرة ، أو الإستفادة من خلال الحصول على تمويلات لمشروعات يتم تنفيذها في مجال التكيف مع تغير المناخ .