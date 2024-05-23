نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة مخالفات بناء وتعديات على أراضي زراعية بمساحة قيراطين بالبدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على الفيس بوك، شكوى المواطنين الخاصة بوجود حالات بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بمنطقة حوض السنابسة بجوار مزلقان السكة الحديد اتجاة منشية دهشور على مصرف اللبينى بمركز ومدينة البدرشين.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز البدرشين بفحص الشكوي والتعامل الفوري معها.

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مركز البدرشين بإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والتي بلغت ٢ قيراط وتنوعت ما بين مباني بالبلوك الابيض وأسوار.

وذلك مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري المتابعه لعدم تكرار المخالفة.

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