طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: الدراسات في مستوى الطالب المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم طلاب الشهادة الإعدادية 2024، بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بعد أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وقال طلاب محافظة الجيزة، إن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن هناك بعض الأسئلة جاءت بصيغة تحتاج لتفكير من أجل الإجابة عليها بشكل صحيح.

وأضاف البعض الأخر من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية جاء طويل ويحتاج وقت أكثر من ساعتين.

وأشار الطلاب، إلى أن الامتحان طويل ولكنه سهل ومباشر، معلقين:" والحمدلله إننا خلصنا على خير".

وتداولت قنوات تيليجرام المتخصصة في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، صباح اليوم، صورا من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، وذلك بعد مرور دقائق من بدء الامتحان.

وزعم أدمن الجروب، أن الصور المتداولة على تليجرام هو نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه طلاب محافظة الجيزة حاليًا داخل اللجان في ختام أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جدير بالذكر، اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024.