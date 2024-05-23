نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة الداخلية المصرية تطلق خدمة السجل المدني الذكي في مختلف المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، من خلال قطاع الأحوال المدنية، عن إطلاق خدمة السجل المدني الذكي في مراكزها الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى القوافل التي تجوب المناطق النائية.

تأتي هذه الخدمة في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مما يوفر لهم الوقت والجهد، وقد حظيت هذه المبادرة بترحيب واستحسان واسع من قبل المواطنين.

وفيما يلي تفاصيل هذه الخدمة:

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024



- استمارة فورية: سعر النموذج 800 جنيه، تسلم بشكل فوري من السيارة النموذجية.

- استمارة VIP إكسبريس: سعر النموذج 515 جنيهًا، تسلم خلال 30 دقيقة.

- استمارة خاصة: سعر النموذج 175 جنيهًا، تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- استمارة عاجلة: سعر النموذج 125 جنيهًا، تسلم البطاقة بعد 3 أيام.

- استمارة عادية: سعر النموذج 50 جنيهًا، تسلم البطاقة بعد 15 يومًا.

خدمة السجل المدني الذكي



1. المراكز الثابتة:

- مجهزة بأحدث تقنيات السجل المدني الذكي.

- تقدم خدماتها في المدن الرئيسية لتلبية احتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة.



2. المراكز المتنقلة:

- وحدات متنقلة مجهزة بتجهيزات تقنية حديثة.

- تستهدف الوصول إلى المناطق الريفية والنائية.



3. القوافل:

- قوافل خاصة تجوب المناطق النائية لتقديم خدمات السجل المدني.

- تهدف إلى الوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

الخدمات المقدمة



1. استخراج شهادات الميلاد:

- يمكن للمواطنين استخراج شهادات الميلاد بسهولة من خلال المراكز الثابتة، المتنقلة، أو القوافل.



2. استخراج استمارات بطاقة الرقم القومي:

- تقديم خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي بكافة أنواعها.

مميزات الخدمة



- تسهيل الوصول: تستهدف الخدمات المتنقلة والقوافل المناطق النائية، مما يسهل على المواطنين الحصول على خدمات الأحوال المدنية دون الحاجة إلى السفر إلى المراكز الرئيسية.

- توفير الوقت والجهد: تقديم الخدمات في مواقع قريبة من المواطنين يوفر الوقت والجهد الذي كان يُبذل في التنقلات.

- تعزيز حقوق الإنسان: تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز حقوق الإنسان عبر تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم الأساسية.

تسعى وزارة الداخلية إلى تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في توفير خدمات ذات جودة عالية وفي متناول الجميع.