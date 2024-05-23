نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن التوسع في البرنامج الصيفي للطفل ليصل أكثر من 24 ألف مسجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف التوسع في البرنامج الصيفي للطفل 2024م ليصل أكثر من 24 ألف مسجد، وذلك في إطار حرص الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024م.

علي أن يستمر البرنامج يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر في كافة المساجد التي يقام بها البرنامج حتى منتصف سبتمبر 2024م، وسيقام البرنامج في أكثر من 24 ألف مسجد علي مستوى الجمهورية على النحو التالي:

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