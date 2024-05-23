هل توجد نماذج استرشادية جديدة للثانوية العامة هذا العام؟.. التعليم تُجيب

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، هي نفس ذات مواصفات العام الماضي دون تغيير.

جاء ذلك خلال رد وزارة التربية والتعليم، على تساؤلات طلاب الثانوية العامة، حيث كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه حرصًا منها على التفاعل مع الطلاب، فإنها سوفي تستقبل كافة استفساراتهم وأسئلتهم حول امتحانات الثانوية العامة.

وجاءت أحد الأسئلة" هل يوجد نماذج استرشادية هذا العام للامتحانات؟".

ردت وزارة التربية والتعليم على سؤال إحدى طلاب الثانوية العامة قائلة: حرصت وزارة التربية والتعليم على التأكيد مع بداية العام الدراسي على أن مواصفات امتحانات العام الحالي بنفس مواصفات العام الماضي دون تغيير.

وأضافت الوزارة أنه يمكن الاستعانة بالنماذج الاسترشادية على موقع الوزارة التي تم نشرها العام الماضي.