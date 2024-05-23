نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن موعد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولى التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2024 ميلادية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن اختبارات التصفية ستعقد بمسجد النور بالعباسية يوم الثلاثاء الموافق: 4/6/2024م في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وعلى جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، مع ضرورة إحضار المتقدمين بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة منها مشيرا إلى أنه لن يسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.

علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها وهم: