أخبار مصرية

وزير الأوقاف يعلن موعد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2024

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن موعد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدء اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الأولى التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة 2024 ميلادية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن اختبارات التصفية ستعقد بمسجد النور بالعباسية يوم الثلاثاء الموافق: 4/6/2024م في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وعلى جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، مع ضرورة إحضار المتقدمين بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة منها مشيرا إلى أنه لن يسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد. 

علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها وهم:

bb0e4bd98e.jpg
9199a839a5.jpg
6dce4bd5a7.jpg
62db8d5eec.jpg
7077aa82ad.jpg
4e6e373fe3.jpg
4be5e2f952.jpg
5d615c80f8.jpg
75f29a0f64.jpg
3905bb2fe5.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا