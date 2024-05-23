نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإعلان عن موعد استلام أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن شادي زلطة، المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن موعد استلام أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة بعد قليل.

ومن المقرر أنه سيتم إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

- الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة