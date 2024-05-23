نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يستقبل لجنة النقابة الفلسطينية في مصر لبحث سُبل دعم الزملاء المتواجدين بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل خالد البلشي نقيب الصحفيين، لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين فرع مصر، لبحث سبل دعم الصحفيين الفلسطينيين، خاصة المتواجدين فى مصر بحكم ظروف الحرب.

وأطلع الوفد نقيب الصحفيين المصريين على الأوضاع الصعبة، التى يعيشها الصحفيون الفلسطينيون، الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الصعبة، والعدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة، وعلى أوضاع الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين حاليًا فى الأراضى المصرية.

وأشاد نقيب الصحفيين المصريين بالصحفيين الفلسطينيين، الذين يؤدون رسالتهم فى ظل الظروف الصعبة، التى يواجهونها بسبب العدوان الإسرائيلى المستمر، الذى أدى إلى استشهاد أكثر من 140 صحفيًا، وما يواجهونه من مصاعب بسبب نقص الإمكانات، ونقص مواد الحماية والمعدات الصحفية.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على عدة بنود، كان أبرزها العمل على توقيع بروتوكول تعاون مشترك، سيتم بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر، ويشمل وضع آليات لتقديم المساعدات للصحفيين المتواجدين بمصر، وفى مقدمتها الخدمة الصحية.

كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على استمرارية التواصل بشكل دائم بين لجنة النقابة، ونقابة الصحفيين المصريين، لتقديم الخدمات للصحفيين الفلسطينيين، وتفعيل العمل والتعاون المشترك على كل الصعد، بما فى ذلك ترتيب عقد الدورات المختلفة وورش العمل.