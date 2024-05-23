نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للطلاب الثلاثاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٤، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الإثنين ٢٧/٥/٢٠٢٤ تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الثلاثاء ٢٨/٥/٢٠٢٤.