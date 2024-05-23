نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يلتقي رئيس الوزراء ويدعوه لرعاية المؤتمر العام السادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خالد البلشي، نقيب الصحفيين؛ حيث تمت مناقشة سُبل دعم وتطوير مهنة الصحافة، ودعم خدمات الصحفيين.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء احترامه وتقديره لمهنة الصحافة ولجموع الصحفيين، ولهذه النقابة العريقة، وكذا إيمانه الكبير بالدور الذي تؤديه الصحافة المصرية في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة، وتبنى القضايا الوطنية، مضيفا: نشأنا جميعًا على قراءة الصحف سواء القومية أو المعارضة، والخاصة، وتربينا على متابعة مقالات كبار الكتاب، الذين أثروا الحياة السياسية والثقافية بفكرهم وآرائهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "هناك الكثير من التغيرات والتحديات التي تفرض نفسها حاليًا على مهنة الصحافة، ونحن نُقدر ذلك، ومن ثَمّ نعمل على توفير الدعم للصحفيين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يكون هناك تطوير مستمر من رجال المهنة أنفسهم لكي يتواكبوا مع ما يحدث من متغيرات".

وتوجّه نقيب الصحفيين بالشكر لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء الذي يؤكد استمرار مسار التعاون بين الدولة والنقابة بما يُسهم في تطوير هذه المهنة العريقة، مشيرًا إلى أن هذا هو المسار الأنسب لتطوير المهنة.

وشرح "البلشي"، خلال اللقاء، ما تم من جهود خلال العام الماضي سواء الجهود المتعلقة بالمهنة نفسها، ورعاية أبنائها، أوما يتعلق بتطوير مبنى النقابة أو دعم عدد من الملفات الأخرى.

وأوضح أن النقابة بدأت في إجراءات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين الذى سيناقش كل ما يخص المهنة وتقديم الدعم اللازم للصحفيين.

كما توجه بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي لرعاية هذا المؤتمر، الذي سيشارك فيه كل المعنيين بالصحافة، وأساتذة الإعلام، متمنيًا أن تكون مخرجاته خطوة على طريق تطوير المهنة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء على الدعم الكامل لمهنة "الصحافة"، بل والإعلام بوجه عام، لمواجهة مختلف تأثيرات التطورات الحديثة.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى دعمه الكامل لأي أفكار من شأنها زيادة موارد النقابة الذاتية، أو أي مشروعات تدر دخلًا منتظما للنقابة.

وفي غضون ذلك، تمت الموافقة على رعاية المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين تحت رعاية "مجلس الوزراء"، كما تمت الموافقة على رعاية مجلس الوزراء لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية التي ستقام خلال النصف الأول من شهر يونيو 2024.

وعرض نقيب الصحفيين، خلال اللقاء، عددًا من المطالب بشأن زيادة الدعم المقدم للنقابة في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بعدد من الملفات، على رأسها العلاج، ومطالب عدد من الصحفيين الأخرى، وأكد رئيس الوزراء أنه ستتم دراسة هذه المطالب من الوزارات المعنية، والهيئة الوطنية للصحافة.

وفى نهاية اللقاء قدم نقيب الصحفيين درع النقابة لرئيس الوزراء، تقديرا للدعم المقدم للنقابة.