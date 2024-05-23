مصر للطيران تفوز بنقل 15 ألف حاج من دولتي غينيا ومالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 06:31 مساءً - نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في موسم حج هذا العام 2024م / 1445 هجري في الفوز بنقل أعداد الحج الرسمي لدولة غينيا بعد غياب ١٢ عاما عن هذا السوق الهام وذلك بعد منافسة قوية مع كبري شركات الطيران العربية والإفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية، صرح بذلك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

نقل حجاج دولتي غينيا ومالي إلى ومن المملكة العربية عبر مصر للطيران

وأضاف زكريا أنه بناء علي توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطني خاصة داخل الأسواق الإفريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر، تمكنت مصرللطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من ١٥ ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلي ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام ويعد ذلك تأكيدا علي ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران أنشئت في افريقيا والسابعة على مستوى العالم منذ السابع من مايو عام ١٩٣٢.

وأعرب زكريا عن سعادته بثقة حكومتي دولتي غينيا ومالي في إمكانيات الناقل الجوي المصري لنقل حجاج الدولتين مؤكدا علي قدرة مصر للطيران على تحمل هذه المسئولية وتلبية رغبات جميع عملائها حول العالم وبخاصة في موسم الحج.

خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة

وأضاف الطيار محمد موسي رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي المنتدب لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية قائلا: يشرفنا أن نسخر كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة المسافرين علي متن رحلاتنا هذا العام لأداء هذه الفريضة المباركة سواء علي متن شبكة خطوطنا المنتظمة أو رحلاتنا الخاصة أو المسافرين عبر الترانزيت، حيث من المقرر أن تسير مصر للطيران ٣٣ رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا إلى مطار المدينة المنورة لنقل ١٠٢٠٠ حاجا في مرحلة الذهاب اعتبارا من يوم الجمعة ٢٤ مايو الجاري وحتى ٦ يونيو القادم، علي أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة الي كوناكري اعتبارا من ٢٢ يونيه وحتى ٥ يوليو القادم.



كما تسير مصر للطيران أيضا عدد ١٧ رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي إلى مطار المدينة المنورة لنقل ٥٢٥٠ حاجا اعتبارا من اليوم الخميس ٢٣ مايو وحتى ٢ يونيو القادم على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة الي مطار باماكو اعتبارا من ٢٢ يونيه وحتى ٣ يوليو القادم وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المعروفة باسم طائرة الأحلام التي تتميز بأعلى مستويات الراحة والرفاهية وتتسع لعدد ٣٠٩ راكبا.

وتتمنى مصر للطيران حجا مبرورا وذنبا مغفورا لضيوف الرحمن المسافرين على متن رحلاتها هذا العام.