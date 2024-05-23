انت الأن تتابع خبر الريال بكام النهاردة .. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 23/5/2024 وانخفاض جديد أمام الجنيه في السوق السوداء! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد الأسواق المصرية تغيرات ملحوظة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث يلاحظ وجود انخفاض في الأسعار التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي واستمرت حتى اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024. ويأتي هذا الانخفاض في وقت تحتاج فيه العديد من الأسر المصرية، خاصة المقيمين بالسعودية لفترات الحج أو العمل، إلى تحويل الأموال إلى ذويهم في مصر.

يعزى هذا الانخفاض في الأسعار إلى كفاية المعروض من الريال السعودي داخل البنوك المصرية، رغم التوقعات السابقة بارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب خلال موسم الحج. ووفقًا لآخر التحديثات، فإن سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري يبلغ 12.43 جنيه للشراء مقابل 12.46 جنيه للبيع. وعلى ذات النمط، سجل الريال في البنك الإسكندرية وبنك البركة قيمًا مماثلة تتراوح بين 12.40 و 12.48 جنيه للشراء والبيع على التوالي.

وبالإشارة إلى أسعار الحد الأدنى والأقصى للريال السعودي بين البنوك المصرية، فإن سعر الريال في البنك التجاري الدولي يتراوح بين 12.36 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع، بينما سجل بنك أبو ظبي التجاري أقل سعر للشراء بـ12.13 جنيه وأعلى سعر بيع بـ12.47 جنيه.

في سياق متصل، زادت البنوك المصرية من فرص تبادل الريالات للمعتمرين والحجاج، حيث يقدم بنك مصر إمكانية الحصول على ما يصل إلى 2000 ريال سعودي لكل معتمر، بشروط محددة تتضمن تفعيل الحساب والتقديم للتبادل قبل موعد السفر بـ48 ساعة. بينما يسمح البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بتحويل الريالات بناءً على نشاط الحساب خلال الثلاثة أشهر الماضية، أما بنك الإسكندرية فيقدم لكبار عملائه حدودًا تتراوح بين 1200 و 4000 ريال.

يعيد هذا التغيير في أسعار صرف الريال السعودي في مصر إلى الأذهان أهمية متابعة السوق المالية للعملات الأجنبية بشكل دوري، لا سيما في الظروف التي تشهد تغيرات اقتصادية كبيرة تؤثر على قيمة العملات محليًا وعالميًا.