نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل ختامي ناجح لتدريب طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية قيادة جامعة أسوان، أقامت كلية الخدمة الاجتماعية حفلًا ختاميًا لتكريم المتميزين في العملية التدريبية للفرقة الثانية بالكلية.

حضر الحفل الختامي كل من الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سيد دندراوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور نبيلة، منسق عام التدريب الميداني بالكلية.

تضمن الحفل عرضًا مفصلًا لتقرير ختامي عن سير العملية التدريبية للطلاب، مدعومًا بالإحصاءات والجداول، وانتهى بتقديم التوصيات المناسبة. كما تم تكريم المتميزين من الكادر الإداري الذين ساهموا في نجاح التدريب الميداني للطلاب، إلى جانب تكريم الطلاب المتميزين خلال العام الدراسي.

هذا الحفل الختامي يُعد فرصة مهمة لاستعراض نتائج التدريب الميداني وتكريم الجهود المبذولة من قبل الطلاب والكادر الإداري، مما يُسهم في تطوير برامج الخدمة الاجتماعية بالكلية. وتؤكد إقامة هذا الحفل تحت رعاية قيادة الجامعة على الأهمية التي توليها جامعة أسوان لهذا الجانب المهم من التعليم.