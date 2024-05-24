وزير خارجية إسبانيا: لا أحد سيمنعنا من الاعتراف بدولة فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 12:32 مساءً - قال وزير الخارجية الإسباني، أنه لا أحد سيمنعنا من المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن الوضع في غزة لا يسمح بالانتظار أكثر والقدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.