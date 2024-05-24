حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية في عدد من مديريات الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 مايو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) .. بحوزة

(4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش –

2 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية).

تنفيذ عدد (746) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 17 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا عدد (5) قطع سلاح نارى عبارة عن (طبنجة – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين")..بحوزة (متهمان).

ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء ..ضُبط خلالهم (3 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة

(3 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.