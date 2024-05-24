رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية

تضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة، أظهرت مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من الكفاءة والإستعداد القتالى والقدرة على إستخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية داخل القوات المسلحة.

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد الأنشطة التدريبية التى تنفذها القوات البحرية بالإشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

محمد يوسف

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